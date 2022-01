Coppa Italia, derby senza gol: decisivo il ritorno fra Ladies e Women’s toscane

Azzurre e viola si equivalgono in una partita equilibrata, la squadra semifinalista verrà decisa nella partita di ritorno

Il derby tra Empoli Ladies e Fiorentina Women's di Coppa Italia è finito in parità, col risultato di 0-0. Risultato tutto sommato giusto: dopo i primi 20 minuti dominati dalla Fiorentina, la gara è stata equilibrata.

Si deciderà quindi tutto nella gara di ritorno, in programma nel weekend del 12-13 febbraio, dove entrambe le squadre dovranno necessariamente vincere per cercare di strappare il pass per le semifinali.