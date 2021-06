Crocevia playoff: il derby emiliano Primavera premia la Spal e ferma la corsa del Sassuolo

La zampata di Seck è la strada giusta per accedere ai playoff da parte della Spal. Nel derby emiliano Primavera, non è riuscita l'impresa in trasferta al Sassuolo.

Redazione DDD

Allo stadio Mazza di Ferrara, il Sassuolo ha affrontato la Spal, mettendo in gioco tutte le speranze playoff della Primavera neroverde. Il derby è iniziato con il Sassuolo reduce dalla vittoria in rimonta sulla Roma ma sotto di due punti rispetti ai ferraresi. Scontro diretto da non perdere: una sconfitta avrebbe tagliato infatti fuori i neroverdi dai giochi. Al termine di un primo tempo molto equilibrato non lo si sarebbe detto, ma nella ripresa si è materializzata proprio la vittoria della Spal.

Dopo 8 minuti di gioco dall'inizio della ripresa, è stato il 20enne senegalese Demba Seck a portare in vantaggio i ferraresi, dopo una grande azione offensiva dell'altro 20enne Luca Moro. Dopo varie situazioni offensive anche favorevoli al Sassuolo (clamorose le mischie durante il recupero) e dopo il cooling break di metà ripresa, pomeriggio molto caldo a Ferrara, la Spal ha iniziato a giocare col cronometro: con la vittoria di oggi, i ferraresi avranno due risultati su tre mercoledì per accedere ai playoff.