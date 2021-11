David Suazo, che peccato! Il suo Carbonia meritava di più, derby alla Torres

Girone G: Torres quarta in classifica e Carbonia quartultimo...

La Torres vince per 2-0 il derby di Serie D contro il Carbonia. E' stata una gara non intensa, ma spigolosa decisa dal rigore molto contestato di Scotto e dal 2-0 di Sabatini nei secondi di recupero. Ottima Torres, ma anche ottimo Carbonia, soprattutto nel primo tempo.

La Torres ha quindi fatto suo il derby, come da pronostico e come conferma l'Unione Sarda, ma il Carbonia ha giocato a testa alta contro un avversario più quotato, ha sfiorato il pari e ha subito il gol del definitivo 2-0 solo al 96esimo minuto. Il Carbonia allenato dall'ex bomber cagliaritano David Suazo è sceso in campo senza paura, ha tenuto testa alla Torres a centrocampo e si è visto anche annullare giustamente un gol realizzato da Suku Kassama Sariang.