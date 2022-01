Decide tutto Cristo…il giovane dell’Udinese decisivo nel derby di Castiglia e Leon

Cristo Gonzales è dei friulani dall'estate 2019 ma non ha mai giocato in Serie A...

Burgos e Valladolid è qualcosa di più di un derby regionale, le due città e le due squadre hanno storicamente "combattuto" per qualcosa di così importante: ad esempio entrambe vogliono essere la città capitale della regione di Castilla y León, titolo che oggi spetta a Valladolid, e questo duello, questo tiro alla fune politico, è stato per molti anni portato in molte altre aree della società, di giorno in giorno.

Allo stadio Josè Zorrilla di Valladolid, i padroni di casa secondi in classifica in Segunda Division hanno ospitato il Burgos tredicesimo in classifica. Valladolid sceso in campo per mettere ancora più pressione sulla capolista Almería. Il Burgos sognando di colpire ancora i Blanquivioletas come avevano fatto vincendo 3-0 all'andata in casa a settembre. Sulle tribune un'atmosfera molto buona con 2000 tifosi del Burgos che tifavano per i loro fin dall'inizio.