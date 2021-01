Derby campano alla Casertana: Juve Stabia, adesso Padalino rischia la panchina

Anche il derby: la Casertana vince la quarta partita consecutiva, per la Juve Stabia è crisi nerissima: 45 giorni senza vittoria e tre sconfitte consecutive

Il derby campano ha confermato il momento di crisi per le vespe della Juve Stabia che arrivavano dal clamoroso k.o. 4-2 di Monopoli, arrivato dopo il doppio vantaggio iniziale, e non vincono da quattro gare. Dall’altro lato, la Casertana ha ribadito di essere tra le squadre più in forma del momento con tre vittorie nelle ultime tre uscite, ultima delle quali il successo arrivato lo scorso mercoledì per 1-0 a Bisceglie prima di riposare nel corso del turno precedente.