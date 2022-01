Derby di Bruxelles, il rimpianto di Kompany: “Troppi lanci lunghi, Saint-Gilloise spietato”

La capolista rivelazione veleggia verso il titolo. Il Saint Gilloise non è più solo una favola e Kompany se ne è accorto nel derby...

Vincent Kompany era ovviamente frustrato alla fine dell'incontro. Ha parlato al microfono di Eleven Sports: "La forza dell'Union in questo momento sono i momenti decisivi. Loro hanno fatto un tiro nel primo tempo...la palla viene deviata e va dentro. Da parte nostra, abbiamo avuto le nostre occasioni contro loro il portiere ma le abbiamo sbagliate". L'allenatore dell'Anderlecht deplora la gestione del secondo periodo della sua squadra e nutre rimpianti: "Il nostro secondo tempo non è stato al livello del nostro primo. Potevamo costruire per recuperare la partita. Pensavo che il gioco fosse a nostro favore ma poi abbiamo iniziato a giocare a lanci lunghi. Abbiamo segnato più di 50 gol in questa stagione ma non abbiamo mai segnato in quel modo. Ecco perché oggi non siamo riusciti a superare l'Union".