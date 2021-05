Derby di Lisbona con 7 gol: prima 4-1 Benfica, poi lo Sporting sfiora la rimonta!

Benfica-Sporting Lisbona 4-3 nel derby di Lisbona, ma i vincitori sono contestati dai propri tifosi mentre gli sconfitti sono i nuovi campioni del Portogallo in carica

Lo Sporting Lisbona fresco campione del Portogallo in campo per il prestigio e la rivalità. Il Benfica per rispondere alla contestazione dei tifosi che prima del derby hanno invocato le dimissioni del presidente Vieira in una manifestazione di protesta davanti allo stadio prima della partita, ma anche per tentare di rimanere il più vicino possibile al secondo posto del Porto. Il derby di Lisbona di ritorno ha avuto due volti. La doppietta dell'ex Novara e Fiorentina, lo svizzero Haris Seferovic, con i gol di Pizzi e Verissimo, intervallati dal solo acuto biancoverde di Pedro Goncalves a inizio ripresa, avevano fissato il risultato sul 4-1 a favore del Benfica dopo 50 minuti di gioco.