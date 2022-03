Derby di Rosario, un solo gol dopo le granate: Newell’s trionfo chirurgico…

Il Newell's ha sconfitto il Rosario Central allo stadio Arroyito in una partita da tripla. Juan Manuel García ha segnato l'unico gol del pomeriggio. La gara era iniziata con 20 minuti di ritardo per lo scoppio di granate nel pre-gara...

Il Newell's Old Boys ha vinto uno di quei derby che non si dimenticano. Il Rosario Central ha iniziato la partita avvicinandosi alla porta difesa da Macagno, ma il Newell's ha saputo essere pericoloso colpendo la traversa nel primo tempo. Nella ripresa, Juan Manuel García ha portato subito in vantaggio gli ospiti.