Derby di Stoccolma, vince l’Hammarby di Ibra: Amoo, eroe a 19 anni…

L'attaccante arrabbiato in panchina, poi entra e aiuta il giovane compagno a risolvere il derby...

L'AIK Stoccolma è sceso in campo con 10 punti in più rispetto all'Hammarby, ma alla Tele 2 Arena di Stoccolma è stata la squadra di Ibra a vincere il derby di Stoccolma. C'è tutta una storia di attaccanti dietro questo derby.

Il gol decisivo lo ha segnato, dopo 58 minuti di gioco, Akinkunmi Amoo, attaccante di 19 anni nato a Ibadan, la capitale dell'Oyo e seconda città della Nigeria per numero di abitanti. Per far giocare il ragazzo, il tecnico serbo dell'Hammarby, Milos Milojevic ha tenuto in panchina all'inizio il 24enne svedese naturalizzato kosovaro Astrit Selmani contro l'AIK. Ma quando l'attaccante dell'Hammarby è entrato in campo, al 56', dopo due minuti è arrivato il gol dell'1-0: "Mi odia da due giorni, ma mi va bene così", ha chiosato il mister.