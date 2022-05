Derby di Tunisi: il portiere para tutto e l’Esperance gli prolunga il contratto…

Nel gruppo A dei playoff...

Nessun vincitore nel pomeriggio di domenica 8 maggio in un derby della capitale tunisina, per la verità non molto spettacolare, che ha contrapposto il Club Africain all'Espérance Sportive de Tunis. Il protagonista è stato proprio il portiere dell'Esperance, la squadra ospite allo Stade Olympique Hamadi Agrebi di Radès è emerso come un grande uomo-partita.

Il portiere esperantista ha prima respinto il calcio di rigore di Chiheb Laabidi al 60', per poi brillare pochi minuti dopo con una grande parata su tentativo di Nader Ghandri. A differenza di Debchi, Mouez Hassan, portiere del Club Africain, ha trascorso un pomeriggio totalmente tranquillo. In questo derby, il VAR è stato ancora una volta decisivo non assegnando un rigore all'Espérance di Tunisi per un mani in area nel primo tempo.