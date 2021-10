Derby giovanili: sorridono Toro e Genoa, molto meno Juve e soprattutto Samp…

Derby per tutte le età...

Juventus-Torino Under 16 termina 1-1, con i giovani granata allenati da Semioli che sono sono riusciti a recuperare lo svantaggio iniziale. Si è giocato anche il derby della Mole della categoria Under 15. I torelli di Antonino La Rocca fanno hanno vinto a Vinovo 2-1. Finora nessuna squadra era riuscita a battere i bianconeri in campionato: c'è riuscito il Torino, come confermano le foto del profilo Twitter @GiovaniBN.

Dal canto suo, il Genoa Under 14 di mister Cipani, dopo le prime uscite vittoriose in campionato, non ha sbagliato nemmeno il derby contro la Sampdoria, partita sentita a ogni livello: a Sant’Eusebio finisce 2-0 per i rossoblù. La prossima settimana il Genoa Under 14 osserverà un turno di riposo. Il Genoa ha vinto anche il derby Under 18...