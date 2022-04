Derby Mineiro, Atletico imbattuto per il 20esimo match di fila: l’America sogna ma…

Atlético Mineiro e América Mineiro, storiche rivali nella città brasiliana di Belo Horizonte, hanno pareggiato 1-1 nel primo derby tra di loro in Copa Libertadores, in un match della seconda giornata del Gruppo D del torneo

Con un gol di Ademir a pochi minuti dal termine del match, l'Atlético, che lo scorso anno ha vinto il campionato brasiliano e la Copa do Brasil, ha evitato una storica sconfitta contro l'América, che aveva aperto le marcature all'inizio del secondo tempo grazie Felipe Azevedo e ha accarezzato l'idea di conquistare la vittoria.

Il pareggio ha impedito all'América di celebrare finalmente una vittoria sulla sua storica rivale dopo 19 partite di digiuno (ora ci sono 14 vittorie e 6 pareggi per l'Atlético), dal momento che il coniglio (Coelho) neroverde dell'America non batte il gallo (Galo) bianconero dell'Atletico dal 2016, cosa che ha permesso all'Atlético di rimanere imbattuto allo stadio Mineirao, dove non hanno perso dall'anno scorso.