Derby ok per l’Avellino, nonostante acciacchi e squalifiche: Gautieri “Corsa su noi stessi”

Irpini a tre punti dal secondo posto, ma devono ancora recuperare una partita...

La Paganese e quartultima in classifica nel girone C di Serie C e l'Avellino aveva già vinto il derby campano 3-0 all'andata, ma queste sfide hanno sempre un sapore particolare e per gli irpini di Carmine Gautieri non era una gara semplice. Per questo la soddisfazione dell'Avellino per aver vinto 2-0 al Torre di Pagani è palpabile. Le parole dello stesso Gautieri a fine gara: "La squadra è entrata in campo con il piglio e la mentalità giusti, nel fare la partita di personalità. Era quello che avevo chiesto: giocare sempre palla a terra e lo hanno fatto in gran parte. Abbiamo vinto contro una squadra molto organizzata su un campo difficile e credo sia una vittoria meritata".