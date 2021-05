Derby sloveno da 0-0, l’Olimpija Lubiana mette una ipoteca sul titolo: proprio a spese del Maribor

Era il derby decisivo per il titolo, ma il Classico sloveno lascia le cose come stanno a 3 giornate dalla fine...

Mancano tre giornate adesso alla fine del campionato sloveno. Tra Lubiana e Maribor è sempre derby, è il Classico sloveno. Il confronto tra i verdi padroni di casa e i viola ospiti nella capitale era importante per la rivalità e per la classifica. Il Lubiana ha tenuto botta. Il Maribor ha attaccato di più nel primo tempo, ma l'equilibrio della gara non è mai venuto meno. Anche l'Olimpija ha avuto le sue occasioni, ma negli venti minuti della partita era nell'aria che il derby nazionale sloveno potesse finire, come è finito, 0-0.