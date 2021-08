Derby ticinese al Chiasso: sfilata finale dei giocatori sotto la curva

Il Chiasso ha sconfitto il Bellinzona per 2-1 nel derby ticinese della seconda giornata di Promotion League. E' così che la squadra di Raineri resta a punteggio pieno.

Dopo un primo tempo di chiara marca bellinzonese con il palo colpito da Basic e un paio di occasioni sprecate dai granata, nella ripresa è aumentata la lucidità sotto porta. Al 79esimo minuto, alla prima vera occasione la squadra di Raineri si è portata in vantaggio con il colpo di testa del 21enne attaccante kosovaro ex Foggia Nivokazi. Poi Alshikh ha insaccato per la seconda volta. A nulla è servito il gol allo scadere siglato da Di Benedetto. A fine gara Mister Raineri è soddisfatto per il risultato, come come conferma il Corriere del Ticino: "Non siamo proprio al meglio, comunque stiamo lavorando duramente per raggiungere i buoni livelli toccati nella seconda metà dello scorso campionato".