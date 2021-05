Dopo la rissa fra le squadre Primavera, di nuovo derby a Verona: goleada Chievo

Il Chievo Under 17, nel quale ha iniziato la stagione Samuele Vignato, fratello di Emanuel, si rilancia verso le Final Eight Scudetto grazie al derby. Il 4-0 clivense arriva una settimana dopo la rissa a livello Primavera fra Hellas e Chievo.

Il derby Under 17 fra Hellas Verona e Chievo era atteso con una certa preoccupazione. Era il primo confronto giovanile fra le due squadre veronesi, dopo la rissa scoppiata nel derby Primavera finito 1-1 la settimana prima, il 22 maggio. Una rissa, per la quale il giocatore del Chievo Verona Makni Nabil è stato squalificato per sei giornate, per aver aggredito un calciatore dell’Hellas Verona. Non solo: entrambe le Società devono pagare un’ammenda di 500 euro. Il Chievo Verona infatti è colpevole di non aver fermato l’aggressione del giocatore nei confronti dell’avversario. L’Hellas Verona invece è colpevole in quanto i giocatori gialloblù hanno danneggiato gli spogliatoi del Chievo, e non ha fatto nulla per impedire ciò.