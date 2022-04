Ex Roma, Iturbe vince il derby di Salonicco: Aris vicino alle coppe europee

Con un gol di Doukoure nel primo tempo, l'Aris ha vinto il derby di Salonicco (1-0) contro il PAOK nella quinta giornata dei playoff

Fra i primi ad andare al tiro nel derby a inizio partita è stato Juan Iturbe, ex Verona, ex Roma ed ex Torino, ma senza segnare per il suo Aris che poi è passato in vantaggio, con il gol decisivo al 17esimo minuto su calcio d'angolo, con la deviazione vincente di Doukoure. Poi Iturbe ancora pericoloso, ma anche il Paok ha fatto vari tentativi per raggiungere la parità, ma al 70esimo è rimasto in dieci dopo l'espulsione di Mihai. Il ritmo della partita è calato negli ultimi 20 minuti, con l'Aris che ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva nei playoff. Il Paok si sta ora concentrando sulla semifinale di Coppa contro l'Olympiacos.