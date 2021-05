Gol annullato e cartellino rosso, ma il derby di Mosca non si schioda dallo 0-0

Lokomotiv Mosca e Dynamo Mosca non hanno segnato nel derby cittadino della 29esima giornata del campionato russo, terminato 0-0.

La Lokomotiv Mosca seconda in classifica è stata bloccata nel derby sullo 0-0 dalla Dynamo Mosca she è settima e che ha iniziato la stracittadina con 6 punti in meno rispetto ai rivali. Nel primo tempo, il gol del capoverdiano Ze Luis, attaccante della Lokomotiv assistito da François Kamano è stato annullato con l'aiuto del VAR. Al 73esimo i biancazzurri della Dynamo sono rimasti in minoranza: il difensore Ivan Ordets ha ricevuto il secondo cartellino giallo.

La Lokomotiv allenata da Marko Nikolic non è riuscita a segnare per la prima volta nel 2021, dopo una serie di 12 partite con gol. Nella prossima partita, la Loko giocherà con il Krylya Sovetov nella finale della BetCity Russian Cup. La Dynamo non è riuscita a vincere per la terza volta consecutiva. In precedenza, la squadra di Sandro Schwartz ha perso contro Khimki (0-1) e Rubin (0-2). Nel prossimo turno, la Dynamo ospiterà il CSKA Mosca in un altro derby moscovita.