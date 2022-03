Gol decisivo nel North Belfast derby: “Tutto merito dello speedy raccattapalle”

Il Cliftonville secondo in classifica a un punto dal Glentoran capolista nel campionato Nordirlandese ha avuto la meglio sui Crusaders nel derby del nord di Belfast che ha avuto un episodio controverso...

Il 27enne Levi Ives ha contribuito con un gol e un assist alla vittoria del suo Cliftonville contro i Crusaders nel North Belfast derby, ma dice che il suo tiro contro i Crusaders non è stato buono come intendeva e ha invece dato merito a un raccattapalle per la rapidità di pensiero che ha portato il Cliftonville al gol del 2-1, negli ultimi secondi di recupero al termine di un primo tempo che si stava concludendo in parità sull'1-1.

Dopo aver visto Josh Robinson pareggiare per i Crusaders il gol in apertura di Jonny Addis a favore del Cliftonville, l'arbitro Tony Clarke ha convalidato al 47esimo minuto del primo tempo il secondo gol Cliftonville firmato da Ryan Curran. Gli ospiti sostengono che Ives avesse eseguito la rimessa in gioco 10 yard più avanti: "Non è così, è stato semplicemente molto veloce il raccattapalle, mi ha dato subito la palla e io ho sfruttato l'effetto sorpresa per lanciare in gol Ryan Curran".