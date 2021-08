Derby dai due volti: Lokomotiv Mosca a punteggio pieno, CSKA senza Vlasic…

Il CSKA ha perso 1-2 in casa contro gli ospiti della Lokomotiv in un combattuto derby di Mosca.

Privo del nazionale croato Vlasic conteso fra Zenit e Milan sul mercato, sul punteggio di 1-1, l'allenatore del CSKA Mosca Aleksey Berezutski ha deciso di sostituire Ilzat Akhmetov al 56' con Chidera Ejuke, ma il nigeriano non è riuscito a escogitare alcuna magia per aiutare la sua squadra a vincere la partita. Kristijan Bistrovic aveva trovato a inizio gara il vantaggio per il CSKA Mosca al 19esimo minuto. Un vantaggio però che è durato per due minuti con Fedor Smolov che ha colpito quasi subito per gli ospiti. Rifat Zhemaletdinov, poi, ha segnato il gol della vittoria per gli ospiti, quattro minuti dopo. Il CSKA Mosca è nono in classifica con appena tre punti nelle due partite giocate finora.