Hajduk, Tramezzani vince il derby dell’Adriatico e resta in corsa per la Conference League

Tra la città dalmata di Spalato e la mitica Fiume diventata Rijeka c'è grande rivalità in Croazia. É il derby adriatico...

L'Hajduk ha vinto il derby dell'Adriatico per la terza volta consecutiva. Nel 32esimo turno della massima serie croata, in casa a Poljud, la squadra di Spalato ha vinto un derby divertente con il risultato di 3-2, dopo il 2-1 del primo tempo. I marcatori dei padroni di casa sono stati Stipe Biuk e Alexander Kačaniklić, mentre l'autogol è stato segnato da Daniel Štefulj. I gol degli ospiti sono stati segnati da Josip Drmić e Franko Andrijašević.

I maestri del mare hanno inflitto alla squadra di Fiume la prima sconfitta in campionato dopo otto turni consecutivi, e allo stesso tempo, per la prima volta nella stagione in corso del campionato croato, sono riusciti a segnare tre gol in una partita. Con i tre punti del derby, l'Hajduk allenato da Paolo Tramezzani resta in lotta per le posizioni che porteranno alla Conference League della prossima stagione. Il distacco dell'Hajduk stesso, quinto dietro il Rijeka quarto resta di cinque punti: 47 contro 52.