Il Betis vince il derby andaluso con il Granada: ora l’Europa è a un passo

Il Betis vince 2 a 1 il derby andaluso con il Granada e festeggia negli spogliatoi. Mister Pellegrini vuole conquistare l'Europa a tutti i costi.

Ora basterebbe una vittoria per assicirarsi almeno la partecipazione alla prossima Conference League, un traguardo importante che riporterebbe il club a giocare una coppa europea dopo parecchio tempo. Il Betis continuerà a lottare però per mantenere il sesto posto e conquistare l'Europa League che significherebbe non solo una grande gioia per i tifosi, ma soprattutto una importante spinta economica che dopo la crisi causata dalla pandemia sarebbe di vitale importanza.