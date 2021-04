Il derby del gatto nero: segnale premonitore, il Santos perde in casa in dieci!

Il Corinthians ha vinto il "Clássico Alvinegro" grazie ai gol di Raúl Gustavo Pereira Bicalho e Lucas Piton e grazie al "gatto nero". Il Santos ha sofferto molto giocando in dieci uomini dopo l'espulsione di Wellington Gonzaga.

Il segnale premonitore del gatto nero aveva fatto tremare nel pre-partita i tifosi del Santos. Un gatto nero in campo, durante il riscaldamento. E in effetti gli ospiti del Corinthians hanno vinto sul velluto il derby del campionato Paulista. Il "Timao" ha ottenuto una vittoria in trasferta molto importante sul Santos, in una nuova edizione del "Clássico Alvinegro": 0-2. Al 38esimo Raúl Gustavo Pereira Bicalho ha portato in vantaggio la sua squadra dopo una serie di batti e ribatti in area di rigore.