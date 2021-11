Il derby di Tel Aviv inizia in ritardo: l’eccesso di fumogeni diventa un caso nel Governo

Ritardi e scontri, il calcio israeliano sempre più vessato da scontri e disordini generati dalle curve

L'Hapoel Tel Aviv quarto in classifica ha pareggiato 1-1 il derby di Tel Aviv contro il Maccabi che ha quattro punti in meno. I Reds dell'Hapoel sono infatti passati in vantaggio su un gol di Osher Davida al nono minuto, in una partita iniziata in ritardo per le torce sul campo e la nebbia in tutto lo stadio generata da un numero abnorme di fumogeni. Da quel momento l'Hapoel ha iniziato a giocare in contropiede, il Maccabi ha lottato e pressato.