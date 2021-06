Il derby fra Kentucky e Indiana: due rigori a favore per la squadra di Indianapolis

Seconda divisione del calcio statunitense: rivalità e rigori...

Tra Kentucky e Indiana, stati confinanti, c'è sempre stata rivalità sportiva, a partire dalle sfide universitarie. Nel calcio, durante la stagione USL del 2018, la prima dell'Indy Eleven nella lega, entrambe le società sui rispettivi social media hanno coniato la rivalità Louisville-Indianapolis Proximity Association Football Contest, spesso abbreviato in LIPAFC. Le due squadre si sono affrontate per la prima volta nel terzo turno della U.S. Open Cup del 2015, in una gara vinta da Louisville City per 2-0. Le due rivali si sono affrontate per due volte anche nei playoff di USL Championship, nel 2018 al primo turno (vittoria interna per 4-1 per il Louisville City) e nel 2019 nella finale della Eastern Conference. Nonostante la franchigia dell'Indiana disputasse il match in casa, a prevalere dopo i tempi supplementari furono nuovamente i viola di con il risultato finale di 3-1.