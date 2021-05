Il Flora stravince il derby di Tallinn: gli avversari adesso devono chiamare…il 112

Svolta da derby ai vertici del campionato estone, e fra poco arriva anche la finale di Coppa nazionale...

Il 112 in Estonia è il numero di emergenza (è anche il numero unico europeo), un pò l'equivalente del 113 in Italia. Cosa che chi ha perso il 112esimo derby della capitale non dimenticherà facilmente. A Tallinn, capitale estone, si è giocato ieri il derby fra il Levadia primo in classifica e il Flora che oggi ha 8 punti in meno dei rivali ma che deve ancora recuperare quattro partite. Le due squadre saranno avversarie fra pochi giorni anche nella finale di coppa dell'Estonia.