Il grave errore di Unai Simón che ha deciso il derby basco: pensava che la palla uscisse…

Perde di misura il derby basco contro la Real Sociedad in finale di Copa del Rey e viene raggiunto sull'1-1 nel derby di ritorno in campionato per un errore clamoroso del suo portiere: l'Athletic Bilbao ha vissuto momenti migliori

Redazione DDD

Era la rivincita dopo la finale di Copa del Rey di sabato e l'Athletic Bilbao stava vincendo il derby all'Anoeta, proprio in casa della Real Sociedad...

Ma all'89' la Real Sociedad ha pareggiato contro l'Athletic dopo un incomprensibile errore del portiere Unai Simón. Roberto López ha fatto partire una traiettoria che è diventata diabolica e il portiere ha lasciato passare la palla togliendosi i guanti. La palla è finita per entrare nella porta dell'Athletic Bilbao: 1-1 il risultato finale. Proprio così, Unai Simón ha valutato malissimo la portata del cross in area di Roberto Lopez e si è lasciato superare dalla traiettoria del pallone, che finisce in rete: la Real Sociedad è esplosa di gioia.