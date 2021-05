Il River Plate Montevideo azzanna il derby: da 0-2 a 3-2 contro il Liverpool Montevideo!

Il River Plate di Montevideo ha ottenuto una sorprendente vittoria contro il Liverpool di Montevideo. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio 0-2, nel secondo tempo ha segnato tre gol che sono serviti per rimontare e vincere il derby.

La seconda giornata del campionato uruguaiano di Apertura ha mandato in scena un interessantissimo derby di Montevideo tra River Plate e Liverpool. Mentre la squadra locale aveva appena perso contro il Cerrito (3-1), gli ospiti avevano battuto il Club Deportivo Maldonado (2-4) nella prima giornata del torneo.

L'incontro è iniziato nel peggiore dei modi per il River Plate di Montevideo. Juan Ignacio Ramírez aveva segnato una doppietta al 19esimo e al 38esimo minuto, che sembrava aver chiuso la partita. Tuttavia, i locali sono rientrati in campo nel secondo tempo determinati a ribaltare la situazione. Boggio ha colmato le distanze al 61esimo minuto e solo tre minuti dopo Rodríguez ha pareggiato la gara. Quando la partita stava per finire, Borbas ha portato delirio alla sua squadra grazie al suo gol al 92esimo minuto.