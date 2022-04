Il Var annulla due gol a Los Angeles FC: il derby è dei Galaxy!

Chicharito Hernández ha segnato nella vittoria dei LA Galaxy sul suo amico Carlos Vela e sul Los Angeles FC, che ha perso il record di imbattibilità stagionale.

Con i gol del Chicharito e di Séga Coulibaly, i Los Angeles Galaxy hanno sconfitto di misura il Los Angeles FC 2-1, che ha dovuto pareggiare le cose nel derby El trafico al Dignity Health Sports Park. Per LAFC, il gol è stato del colombiano Cristian Arango. In una partita da sold out, con 25.174 tifosi, LA Galaxy e LAFC hanno dato spettacolo di emozioni e gol mancati in cui i messicani Chicharito e Carlos Vela hanno esaudito le aspettative del derby.