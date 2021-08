In ospedale per trauma cranico: ma il suo Cercle Bruges pareggia il derby e lui esulta…

In parità il derby di Brugge nel terzo turno del campionato belga: 1-1 al Jan Breydel Stadion con il Club Bruges avanti con Vormer al 35'. La squadra di Philippe Clement è stata raggiunta al 91' da Waldo Rubio, prezioso pari per il Cercle Bruges.

Jesper Daland, 21enne difensore norvegese del Cercle Bruges, era in ospedale per controlli, quando la sua squadra ha segnato il gol nel pareggio nel derby. Tutto ok per il suo trauma cranico e tutto ok in campo contro il Bruges: doppia gioia per Jesper.