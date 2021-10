Juniores, derby femminile della Lanterna: Genoa sfortunato, vittoria alla Samp

Le blucerchiate si impongono nel derby giovanile femminile di Genova

Genoa e Sampdoria femminili Under 17 hanno recuperato ieri, mercoledì 20 ottobre, il derby regionale juniores di categoria. Si è giocato alle ore 15 in via Gualco, sul campo “XXV Aprile”, e la gara ha raccontato del successo delle giocatrici blucerchiate per 2-1.