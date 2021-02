La FC Steaua delle seconde linee perde il derby di Bucarest in Coppa: rivincita Dinamo!

Dinamo Bucarest-FCSB 1-0 nel derby di Bucarest: vittoria di misura per i padroni di casa e tifosi avversari arrabbiati per le scelte di formazione della FC Steaua

Ma cos'è uno scherzo? E' stato questo il commento medio sui social dei tifosi della FCSB alla lettura della formazione della loro squadra, per il derby degli Ottavi di finale di Coppa di Romania contro la Dinamo Bucarest. Eppure loro ci credevano in questo derby, tanto che come si vede nella foto sono andati con striscioni e fumogeni a incoraggiare la squadra in ritiro.