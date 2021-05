LA Galaxy batte LAFC nel derby “El Trafico”, grazie alla performance di “Chicharito”

LA Galaxy rimane imbattuto in casa per El Traffic con un gol e un assist per gentile concessione di Chicharito Hernández. I Galactics vincono 2 a 1.

In una partita in cui grandi i protagonisti di sempre si sono pronunciati, LA Galaxy mette la firma vincendo per 2-1 sullo storico rivale LAFC a Carson, in California. Nel derby "El Trafico", il Galaxy domina nel primo tempo grazie ai leader degli statunitensi, Javier "Chicharito" Hernandez e a Jonathan Dos Santos, autore quest'ultimo della rete siglata al 79 ° minuto, valsa il sorpasso definitivo. Nel suo primo El Trafico, dopo aver saltato tutti e quattro gli incontri la scorsa stagione a causa di un infortunio, Hernandez trova invece la rete all'11esimo, portandosi a sei gol in quattro partite. Un gol fortuito quello del messicano, arrivato dopo che il difensore, Galaxy Derrick Williams, aveva effettuato un tackle in scivolata sul lato LAFC inviando la palla in avanti in un unico movimento a Hernandez, che poi ha scavalcato Sisniega in tuffo. Il pareggio del LAFC al 62 ° minuto grazie a Diego Rossi, aveva calmato gli animi, cristallizzando il match. Per il Galaxy si tratta della terza vittoria negli ultimi quattro incontri.