La Real Sociedad vince il primo storico derby basco femminile all’Anoeta

Grazie alla capitana...La qualità di Nerea Eizagirre decide il derby

La Real Sociedad ha battuto l'Athletic Bilbao (1-0) nel derby basco giocato alla Reale Arena. Un gol di Nerea Eizagirre è bastato alla squadra guidata da Natalia Arroyo per portare i tre punti che le rafforzano come seconde in classifica. Il duello ha sancito il debutto della 25enne nazionale norvegese Synne Jensen con la squadra vincitrice.

La Real Sociedad ha raggiunto una vittoria storica. La prima contro l'eterna rivale sul campo dello stadio Anoeta. Ci è riuscita grazie, in primis, alla qualità di Nerea Eizagirre, che ha firmato un grande gol, e anche ad una notevole resilienza in un secondo tempo in cui l'Athletic Bilbao ha premuto. La squadra di casa ha però saputo soffrire per vincere uno storico derby.