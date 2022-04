Le cavallette perdono sempre ma non nel derby: bloccata la capolista Zurigo

L'FC Zurigo, leader della Super League svizzera, si è dovuto accontentare di un pareggio per 1-1 nel derby della 28esima giornata contro il Grasshopper.

Proprio il 26enne portiere portoghese a volte ha fatto disperare i giocatori dello Zurigo, facendo grandi parate soprattutto contro l'ex Torino, Napoli e Bologna Blerim Dzemaili (55°), Boranijasevic (67°) e soprattutto Krasniqi (81°). Non ha potuto fare nulla per il pareggio di Aliti all'82'. Lo Zurigo aveva sprecato una splendida occasione nel primo periodo su rigore che Marchesano aveva tirato sul palo, conoscendo così il suo primo fallimento in questo esercizio in Super League al 14° tentativo.