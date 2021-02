Litigio Ruben Botta-Cornacchini: ma il derby delle Marche va alla Fermana

Lo stadio Bruno Recchioni di Fermo ha ospitato il tradizionale derby marchigiano contro la Sambenedettese. Derby duro e lottato, vinto a sorpresa dai padroni di casa...

Ruben Botta argentino ed ex giocatore dell'Inter, Giovanni Cornacchini fanese ed ex giocatore del Milan. Sembravano fatti apposta per litigare in un derby, cosa puntualmente accaduta. Non a Milano, ma a Fermo, nelle Marche. La Sambenedettese è arrivata al derby sul campo degli avversari al quinto posto e con 10 punti in più. Ma non sono bastati...