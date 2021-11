Lo Schalke perde contro il Borussia l’unico derby stagionale, quello Under 19…

Il Borussia Dortmund ha ottenuto una meritata vittoria e ha festeggiato il primo titolo della stagione.

Pillola amara per Norbert Elgerts, allenatore degli Under 19 dello Schalke 04: nella finale della NRW League Cup, la squadra giovanile del Borussia Dortmund si è rivelata troppo forte e ha ottenuto una vittoria per 2-0. Il giocatore decisivo è stato Julian Rijkhoff, autore di una doppietta. Coppa di Lega al Borussia, al termine del derby documentato dalla foto di Thorsten Tillmann.

Grave delusione per lo Schalke 04 che quest'anno è nella serie cadetta tedesca e quindi non può giocare il derby di Prima squadra con i rivali gialloneri. A Elgert non è servito nemmeno giocare il jolly a sorpresa, visto che ha schierato Sidi Sané, fratello della stella del Bayern Leroy, non in attacco ma al centro della difesa.