Minuto 88, maledizione derby per l’Amburgo: il St. Pauli è “Stadtmeister”

Il St. Pauli sa solo vincere. Il Kiezclub ha festeggiato la quinta vittoria consecutiva, con il successo per 1-0 nel derby cittadino contro l'Amburgo. L'arci-rivale arretra rispetto ai posti in classifica utili per la promozione

Redazione DDD

3 vittorie St. Pauli e 1 pareggio. Sono questi gli ultimi 4 risultati del derby di Amburgo, tutti sfavorevoli all'HSV. Daniel-Kofi Kyereh ha assicurato ai padroni di casa, che avevano strappato un 2-2 ai loro rivali storici nel derby di andata della prima metà della stagione, una vittoria al ritorno con il suo gol all'88esimo minuto. Anche in questa stagione il titolo "Stadtmeister" va al St. Pauli. L'HSV ha l'ambizione di vincere un altro titolo, ovvero il titolo del campionato di seconda divisione. Ma dopo la quarta partita consecutiva senza vittorie, la squadra di coach Daniel Thioune è solo quarta. La promozione è in pericolo, ancora una volta. Proprio Thioune ha dichiarato: "Se perdi la partita con quel gol nel finale, allora non è stato solo un colpo basso. Eravamo in alto in classifica, ma ora stiamo perdendo le nostre posizioni", ha detto l'allenatore e ha subito aggiunto: "Siamo chiari, convinti del nostro percorso. Siamo convinti del nostro lavoro. Per questo dobbiamo perseverare. E poi torneremo di nuovo in alto". Intanto i bianchi e marroni del St. Pauli continuano la loro serie positiva, dopo diversi mesi di crisi, ora sono all'undicesimo posto. "Ci stiamo divertendo in questo momento e vogliamo espandere la serie", ha detto il capitano Philipp Ziereis, che ha dovuto essere sostituito dopo 28 minuti.

Il 105esimo derby cittadino di Amburgo è iniziato con il botto sotto forma di colorati fuochi d'artificio che circa 100 tifosi del St. Pauli hanno fatto esplodere nel parcheggio di fronte al Millerntor Stadium. Il fumo non si era ancora completamente diradato quando Sonny Kittel ha tirato da 30 metri per l'Amburgo, colpendo la traversa della porta presidiata dal portiere Dejan Stojanovic. Il portiere del Kiezclub non avrebbe avuto scampo. Il 27enne ha poi evitato il gol su una occasione creata da Bakery Jatta. Gli ospiti stavano chiaramente cercando di rimediare alla sconfitta disonorevole della giornata precedente contro l'ultimissima in classifica, Würzburger Kickers. Al dodicesimo minuto, Kittel ha nuovamente testato Stojanovic: l'austriaco si è difeso, deviando in calcio d'angolo. Altre occasioni Amburgo nel primo tempo, chiuso 0-0. Nella ripresa si è finalmente visto il St. Pauli, al quale al 55esimo minuto l'arbitro ha accordato un calcio di rigore poi cancellato dal Var. Tanto equilibrio fino al botto finale di Daniel-Kofi Kyereh: suo il gol della vittoria St. Pauli quando mancava pochissimo al 90'.