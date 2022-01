Mohun Bagan, la tripletta di Kiyan Nassiri: decide lui il derby di Calcutta

Gli strafavoriti stavano perdendo il derby di Calcutta...ma dalla panchina si alza l'autore della tripletta...

Il giovane Kiyan Nassiri ha segnato una brillante tripletta sabato al suo debutto nel derby di Calcutta quando l'ATK Mohun Bagan ha battuto in rimonta i rivali storici dell'SC East Bengal 3-1 in una partita del campionato indiano al Nehru Stadium di Fatorda. Kiyan, ex allievo della St James' School e figlio dell'ex attaccante iraniano dell'East Bengal, Jamshid Nassiri, ha sostituito Dipak Tangri al 61esimo minuto e ha segnato la tripletta dopo che Darren Sidoel aveva portato l'SC East Bengal in vantaggio quattro minuti prima dell'ora.