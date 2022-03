Mutu, tu quoque: vince il derby di Bucarest con il Rapid contro la “sua” Dinamo

Adrian Mutu ha vinto con 3-1 il confronto contro la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio e ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva sulla panchina del Rapid, in altrettante partite

A fine partita il tecnico ha parlato della vittoria: "Sensazione di soddisfazione, ma anche di quella paura che abbiamo provato quando sul 2-0 per noi ha segnato la Dinamo e il punteggio è tornato in discussione. Credo sia stato un primo tempo in cui abbiamo giocato bene, abbiamo fatto una bella partita, non abbiamo sofferto molto, abbiamo condotto la partita, abbiamo saputo gestire le situazioni e abbiamo portato la prima vittoria dopo 14 anni in un derby. Sono soddisfatto del gioco della squadra e dell'atteggiamento dei ragazzi. La Dinamo? La vedo in grado di salvarsi, per la Dinamo ogni partita è fondamentale, penso che stasera eravamo più preparati mentalmente di loro", ha concluso l'allenatore.