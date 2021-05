Nantes facile nel derby Atlantique, non vinceva in casa da 8 mesi: 3-0 e statua per Henri Michel

Il Nantes ha vinto il derby Atlantique e lo ha dedicato a Henri Michel, la cui statua è stata inaugurata oggi. Michel è stato giocatore e allenatore della Nazionale francese nella quale è succeduto a Hidalgo, ed è scomparso nel 2018

Il derby atlantico in Francia si riferisce agli scontri tra le squadre del Nantes e del Bordeaux, due squadre di calcio con sede vicino all'Oceano Atlantico, come suggerisce il nome della rivalità. E' un derby che esiste dal 1930 ma che è stato ufficialmente giocato per la prima volta nel 1940 quando i padroni di casa del Nantes hanno vinto la prima edizione 3-1.

Oggi, di fronte a una versione molto debole del Bordeaux 16esimo in classifica con 39 punti, il Nantes post Domenech si è portato vicino al 17esimo posto che vorrebbe dire salvezza, grazie ai tre gol di Kalifa Coulibaly, Imran Louza e Randal Kolo Muani. Questo terzo successo consecutivo, il primo a La Beaujoire da ottobre, consente ai gialli di restare in corsa appunto per il diciassettesimo posto. Alla vigilia, lo aveva detto Antoine Kombouarè: "Aspettatevi di tutto dal Nantes". Al termine della gara le prime parole: "Abbiamo fatto quello che volevamo", ha analizzato con calma Randal Kolo Muani, che ha proseguito: "Abbiamo finalmente vinto in casa e abbiamo messo pressione sui nostri avversari".