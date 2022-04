OIympiacos, giallo Kamara: trionfo verde nel derby di Atene

Olympiacos nettamente avanti nella stagione regolare, ma nel derby playoff rivincita Panathinaikos

L'Olympiakos ha subito una sconfitta per 1-0 contro il Panathinaikos nel derby degli Eterni nemici di Atene, con il tecnico dei biancorossi Pedro Martins che si è assunto la responsabilità della sconfitta. Allo stesso tempo, non ha voluto commentare il motivo per cui il nazionale guineiano Mady Kamara è stato escluso dalla formazione iniziale.

Le dichiarazioni di Pedro Martins in dettaglio: "Non abbiamo giocato bene. Non siamo stati dinamici, non abbiamo creato opportunità. Il Panathinaikos ha giocato con sicurezza in casa. È colpa nostra. La responsabilità è mia. Non abbiamo mai preso il controllo del gioco. Con il primo errore abbiamo subito gol. Dobbiamo superarla in fretta, abbiamo ancora una strada davanti a noi”.