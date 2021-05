Panathinaikos, Macheda sbaglia il rigore decisivo: dopo 16 derby l’AEK torna a vincere

Tensioni e nervosismo nel derby thrilling Panathinaikos-Aek 0-1

Proprio Federico Macheda ha colpito la traversa al 95esimo minuto e il rigore sbagliato certifica il pass europeo per i gialloneri. La parte finale del derby Panathinaikos-AEK è stata drammatica. L'AEK ha raggiunto l'Europa con un gol di Mantalos, ma il finale è stato assolutamente un thriller. Con l'intervento del VAR, al 94esimo è stato concesso un rigore per un fallo di Nedeltsiaros che ha atterrato Macheda. L'italiano ha avuto la possibilità di tenere in vita il Panathinaikos, ma ha mandato il pallone sulla traversa.

Il rigore sbagliato ha portato nervosismo e tensione tra i giocatori, mentre Manolo Jimenez, allenatore dell'AEK, è entrato in campo lasciando la panchina ed è stato ammonito in campo. Il gol di Petros Mantalos ha posto fine a una serie di risultati negativi dell'AEK sul campo del Panathinaikos. Con questa vittoria i "giallo-neri" sono riusciti ad assicurarsi la presenza in Europa Conference League per la nuova stagione e ora a lottare per il miglior piazzamento nella classifica finale. Erano 16 derby, che l'AEK non riusciva a vincere contro le rivali ateniesi.