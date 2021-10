Poker del Porto: Boavista al tappeto nel derby da Invicta

Porto a forza quattro. Boavista battuto dopo le polemiche e il lutto della settimana.

Porto in testa con 26 punti e Boavista a metà classifica a quota 11. E' questo l'esito del derby di Oporto, il derby da Invicta vinto 4-1 dal Porto, dopo che il Boavista alla mezz'ora del primo tempo aveva pareggiato con Yanis Hamache il gol iniziale di Luis Diaz. Poi la doppietta di Evanilson e il gol di Daniel Loader in recupero hanno arrotondato il punteggio. Il Porto sarà a San Siro mercoledì sera contro il Milan, per il prossimo turno di Champions League.

E' stata una settimana complicata, quella che ha portato il Boavista al derby. Prima il dolore per la scomparsa di un suo ex capitano, Bernardo Tengarrinha, morto a 32 anni per il linfoma di Hodgkin. Poi l'amarezza per le voci di contrasti tra il tecnico Joao Pedro e la dirigenza, con un comunicato ufficiale del club che ribadiva la totale sintonia fra tutte le componenti del club e la totale fiducia nel settore medico. Poi sul campo il Boavista ha provato a lottare, ma il Porto è stato nettamente superiore.