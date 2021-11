Poznan, la capolista Lech vince il derby dei due caproni: tanta amicizia, dopo Escobar…

Gli ultras del Lech in passato hanno fatto una coreografia per Pablo Escobar. Resta rivalità con la curva del Warta Poznan, ma fra tutti gli altri tifosi delle due squadre cittadine c'è amicizia...

Prima del derby di Poznan, i tifosi delle due squadre si sono presentati nella Piazza del Mercato Vecchio per vedere i tradizionali caproni sulla torre del municipio, con le sciarpe di Lech e Warta, proprio come l'anno scorso. Il derby di Poznań è una vera rarità per i tifosi della Wielkopolska (il voivodato della Grande Polonia è uno dei 16 voivodati della Polonia) e un duello unico nel Paese polacco, in fondo non c'è animosità tra le due squadre. I tifosi di entrambi i club sono in grado di unirsi e festeggiare insieme un incontro così unico, che Poznań aspettava da 25 anni. Poi si sono seduti insieme sugli spalti dello stadio in via Bułgarska.