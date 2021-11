Primavera, derby genovese on fire: quattro gol in 27 minuti, la Samp cala il tris

Entrambe le squadre vogliono risalire la classifica del campionato di Primavera 1

Il derby della Lanterna Primavera, sul campo del Begato-9 genoano, è iniziato con il gol di Elmando Gjini, giovane difensore albanese dei rossoblu, in apertura di gara, dopo solo un minuto.

Nel giro di pochi minuti, la Sampdoria arriva al pareggio: bella azione sulla sinistra e tocco di testa morbido di uno dei giocatori più attesi della sfida, il classe 2002 Lorenzo Di Stefano che ha fatto il ritiro con la Prima squadra di D'Aversa in estate.

Dopo che il Genoa ha reclamato un rigore, al 17esimo Daniele Montevago, ancora di testa, porta in vantaggio la Samp: da 1-0 a 1-2 contro il Genoa. Il grandissimo primo tempo blucerchiato non si ferma: al 27esimo gran tiro di sinistro dal limite di Flavio Paoletti e rete Samp per il 3-1.