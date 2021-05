Primavera, Hellas Verona: il punto nel derby vale la promozione

1-1 nel derby con il Chievo: Hellas Verona in Primavera 1. Negli altri derby giovanili in Primavera 2 e 2 grandi vittorie di Napoli, Catania e Como.

Hellas Verona promosso, grazie al derby pareggiato 1-1 sul filo di lana contro il Chievo con il Chievo. Rete di Priore al 22'st per il Chievo, poi nel finale il pareggio di Matteo Cancellieri, l’esterno offensivo classe 2002, giunto all’Hellas dalla Roma nell'ambito dell'operazione che ha portato in giallorosso Marash Kumbulla. A rendere omaggio ai baby gialloblù anche il presidente Maurizio Setti e il ds Tony D'Amico. Il Verona ritrova così la Primavera. Il responsabile del settore giovanile dell’Hellas Verona, Massimo Margiotta, ha parlato al canale mediatico gialloblù dopo il pari con il Chievo: “La promozione ci ripaga di tanti sacrifici. La società ci ha dato la possibilità di raggiungere questo obiettivo. Nei quattro anni che sono qui si è cercato sempre di costruire e di far esprimere i ragazzi a questo livello. La cosa più importante è veder gioire i ragazzi, lo staff, i tifosi e la nostra società che è felice e ci gratifica di tutti i sacrifici fatti. I ragazzi volevano questo risultato, poi nel derby ed è stato tutto bello. Quando devi raggiungere l’obiettivo e ce l’hai a portata di mano si fa sempre fatica. Sono stati bravi a prendere questo benedetto punto”.

Pesante sconfitta, in Primavera 3, invece per il Palermo Primavera che ha perso 4-1 il derby con il Catania, dicendo addio anche al primato in classifica, considerato che il Catanzaro ha vinto il proprio incontro, superando i baby rosanero di un punto. Sempre in Primavera 3 il derby del Lario: Lecco in vantaggio dopo 10 secondi, ma il Como vince 3-2.