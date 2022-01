Real Madrid, campanello d’allarme nel mini derby: Ancelotti “Niente alibi” per la sconfitta

Il Real Madrid ha perso sul campo del Getafe (0-1) questa domenica nella Liga.

Dura l'analisi di Carlo Ancelotti: "É un campanello d'allarme", secondo il tecnico dei blancos che non perdevano dal 3 ottobre scorso. Ancora Ancelotti: "Abbiamo reagito solo i primi 10 minuti dopo il gol, poi niente. Meritavamo il pareggio, non la sconfitta. Oggi eravamo ancora in vacanza. Non abbiamo giocato bene e non ci sono scuse. Abbiamo perso un punto". Sulle proteste in campo per un possibile rigore su Marcelo: "L'arbitro non è stato decisivo. Ieri ho detto ai ragazzi che l'allenamento mi era piaciuto e guardate oggi cosa è successo. Non è una critica alla squadra, siamo sempre primi. Ci sono giocatori, tipo Benzema, che non hanno fatto una buona partita. Hazard? La decisione di giocare con Asensio e Rodrygo è frutto di piccoli dettagli. Sapevo che non avrebbero resistito nei 90 minuti perché hanno avuto il Covid".