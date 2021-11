Reggiana, Lucchese e Ravenna: che gioia vincere i derby!

Serie C: Lucchese-Siena 1-0 e Imolese-Reggiana 0-1 - Serie D: Ravenna-Forlì 2-1

Redazione DDD

Il Ravenna ha dominato, e vinto 2-1, il derby contro il Forlì regalando una grande gioia ai circa 1500 presenti sugli spalti del Benelli. Una bella iniezione di entusiasmo per la squadra romagnola in vista della difficile sfida in casa della capolista Rimini di domenica prossima e soprattutto una bella soddisfazione per i tifosi tornati a gremire gli spalti dello stadio ravennate.

Per la quindicesima giornata del campionato di Serie C girone B al Porta Elisa di Lucca è andato invece in scena il derby con il Siena. Per i rossoneri padroni di casa gol di Visconti dopo 48 minuti di gioco, di fronte ad un Siena della nuova gestione tecnica di Maddaloni, subentrato nelle scorse settimane ad alberto Gilardino, che ha fatto troppo poco per rimediare.

Sempre nel girone B, un gol nell'ultimo minuto del primo tempo, segnato da Stefano Scappini (celebrato su Instagram da @acreggiana1919) ha permesso alla Reggiana di rimette a posto la classifica tornando in vetta da solo e riportando il Modena al secondo posto. Un derby, quello dei granata di Aimo Diana sul campo dell'Imolese che non è mai stato realmente in discussione.