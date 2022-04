Rigore negato al Levski e brivido finale CSKA: zero gol nel derby di Sofia

Dopo una vittoria CSKA e un pareggio nei due derby della stagione regolare, ecco lo 0-0 finale nel derby di Sofia ai playoff del campionato bulgaro.

CSKA e Levski si sono affrontate nella 157esima edizione del big derby di Sofia del primo turno dei playoff della Prima Lega, una partita che si è giocata come da tradizione allo stadio nazionale "Vasil Levski". Sia CSKA che Levski sono vicini anche alla qualificazione per la finale di Coppa di Bulgaria, dopo che i "rossi" del CSKA hanno vinto la loro prima semifinale contro lo Slavia, mentre i "blu" del Levski hanno battuto il Ludogorets 3-2 in un grande match a Razgrad.

Ma il derby di campionato è finito 0-0. Il Levski ha dominato la prima mezz'ora di gioco. Poi è entrato in partita anche il CSKA e la sfida è diventata più equilibrata. In ogni caso gli ospiti del Levski hanno protestato per un calcio di rigore a metà ripresa dopo una palla persa da Ivan Turitsov, centrocampista del CSKA. L'ultima vera grande occasione del derby l'ha in ogni caso avuta l'attaccante brasiliano del CSKA Sofia, Mauricio Garces, ma l'ha fallita.